Felipão admite jogo feio, mas celebra campanha e até gol sofrido pelo Palmeiras

A alegria de Luiz Felipe Scolari com a campanha do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, foi tanta após a vitória sobre a Chapecoense que até mesmo o gol sofrido pelo Verdão foi algo celebrado pelo comandante.

“Graças a Deus (sobre voltar a sofrer gol). Isso tudo enche o saco… “Ah, não toma gol. Ah, não toma gol”… Tome gol, faça gol e acabou o assunto. Se não tomar, ótimo. Se tomar, tem de fazer os gols. Isso é importante. Perder, não. Tomar, pode tomar, desde que faça os gols e a gente consiga as vitórias”, brincou o treinador.

O Palmeiras teve muitas dificuldades para vencer a Chape na Arena Condá. Dudu abriu o placar, Everaldo empatou de pênalti e Marcos Rocha definiu o marcador. Todos os gols no duelo aconteceram no primeiro tempo, e o Alviverde passou a segunda etapa cozinhando a partida.

“A gente vai mantendo essa situação de liderança, que é importante. Mas para isso tem de fazer o que fez hoje. Se disserem que jogou bonito… Não, ninguém jogou bonito, mas foi um jogo guerreado, disputado. E nessa disputa conseguimos mais uma vitória”, completou.