Dudu brilha com Felipão após “não” à China e consolida idolatria

O título do Campeonato Brasileiro, garantido pelo Palmeiras neste domingo, consolida o pequenino Dudu entre os maiores ídolos do clube. O atacante de 1,66m, assediado pelo futebol chinês na metade da temporada, decolou sob o comando de Luiz Felipe Scolari e voltou a atuar como protagonista em uma conquista nacional.

No começo do último mês de julho, o Shandong Luneng fez uma proposta ao Palmeiras para contar com os serviços de Dudu. Com o camisa 7 atraído pela sedutora oferta do time chinês, o clube presidido por Maurício Galiotte precisou fazer força para mantê-lo.

Dudu chegou a manifestar desconformidade com a situação por meio de redes sociais, o que gerou críticas de parte da torcida. O atacante, que não fazia uma de suas melhores temporadas, decolou após a chegada de Felipão, a quem recebeu com um abraço apertado.

Desde seu retorno ao Palmeiras, Felipão sempre falou com carinho sobre o atacante que conheceu ainda no Grêmio, em 2014. Além de destacar as qualidades de Dudu, o treinador justificou a fama de paizão ao se referir ao pupilo como “filho” em repetidas ocasiões.

Escalado em 30 partidas do Campeonato Brasileiro, Dudu marcou sete gols, um deles no decisivo empate contra o Flamengo, no Maracanã. O atacante ainda contribuiu com um total de 12 assistências e é líder no quesito. Assim, está cotado para ganhar o prêmio de melhor do torneio.

Contratado em 2015, ano em que Zé Roberto precisava lembrar aos mais jovens que “o Palmeiras é grande”, Dudu é um símbolo da reconstrução do clube nas últimas temporadas. O camisa 7 também foi protagonista nas conquistas da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016.

Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2022 e preferiu não falar sobre o próprio futuro após a eliminação na Copa Libertadores. Com mais uma temporada em alta, o camisa 7 pode atrair novas propostas de equipes estrangeiras. Pelo time alviverde, ele tem 55 gols em 227 partidas e o status de artilheiro no século XXI.