Dracena mira vice-campeonato brasileiro e fala em final “honroso”

Com o título brasileiro definido e já classificado à fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Botafogo às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Palestra Itália. A duas partidas do fim do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Edu Dracena ainda tem objetivos.

Com 60 pontos ganhos, um a menos que o Grêmio, o Palmeiras ocupa a terceira posição. O time gaúcho, mais preocupado com a decisão da Copa Libertadores, pega o lanterna Atlético-GO com uma equipe reserva às 17 horas de domingo, em Porto Alegre.

“Não estamos pensando nas férias de forma alguma. Ainda faltam mais dois jogos para acabar o campeonato de maneira honrosa. O segundo lugar é uma bela colocação. Temos dois jogos para concretizar isso e quem sabe no ano que vem poder brigar pelo título”, declarou Dracena.

O insucesso do time alviverde no Campeonato Brasileiro 2018 interrompe uma fase vitoriosa estabelecida pelo zagueiro de 36 anos de idade no torneio nacional, já que venceu as edições de 2015 (Corinthians) e 2016 (Palmeiras), além da de 2003 (Cruzeiro).

“Não vamos terminar como gostaríamos, mas no ano passado o Palmeiras foi campeão e agora está entre os primeiros. É o lugar que o clube sempre deve estar”, afirmou Dracena. “Vamos dar o nosso melhor nessa reta final, porque a última impressão é a que fica”, completou.

Vitimado por uma pancada durante a goleada sobre o Sport, Edu Dracena desfalcou o Palmeiras na derrota contra o Avaí. O defensor de 36 anos, recuperado, volta à equipe no duelo diante do Botafogo para formar o miolo da zaga ao lado do colombiano Yerry Mina.

O meio-campista Moisés foi poupado dos trabalhos em campo nesta sexta-feira, mas não deve ser problema para o confronto com o Botafogo. O volante Felipe Melo, livre de suspensão, e o lateral direito Mayke, recuperado de dores no quadril, treinaram normalmente. Já o o lateral esquerdo Michel Bastos, com dores musculares, é dúvida.