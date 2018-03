Dracena e Diogo Barbosa treinam com bola; Palmeiras deve ter reservas

Diogo Barbosa e Edu Dracena estão um passo mais próximos de fazerem sua estreia na temporada. Neste sábado, a dupla voltou a treinar com bola na atividade que encerrou a preparação do Palmeiras para a última rodada do Campeonato Paulista. A atividade foi fechada para a imprensa, mas foi possível verificar a movimentação da dupla graças às fotos fornecidas pelo clube.

Os titulares do Verdão no clássico contra o São Paulo, disputado na última quinta-feira, não foram a campo mais uma vez. Assim, a tendência é que o Alviverde tenha novamente uma formação reserva em campo. Contra o São Caetano, os suplentes não agradaram e foram derrotas no Allianz Parque.

Edu Dracena e @diogobarbosa36 voltaram a treinar com bola. O zagueiro teve a pré-temporada estendida e depois sofreu um problema no quadril. Já o lateral sofreu uma entorse antes do 1º jogo no ano, estava liberado clinicamente, mas tentando recuperar a parte física #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 10 de março de 2018

A partida deste domingo acontecerá às 17h(de Brasília) – assim como todos os jogos da rodada – no Novelli Júnior. Em Itu, o Alviverde não poderá contar com Victor Luis e Felipe Melo, ambos suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Líder do grupo C com 23 pontos, o Verdão irá encarar o Novorizontino nas quartas de final do torneio estadual.