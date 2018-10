Diogo vai a campo com Scarpa e Palmeiras abre parte do treino após 45 dias

O Palmeiras se reapresentou para os treinos na Academia de Futebol com novidades na tarde desta quinta-feira. O lateral Diogo Barbosa se juntou a Gustavo Scarpa em processo de transição física e realizou atividades separado do elenco no gramado.

A presença da dupla em campo não foi a única notícia positiva do dia. Ao contrário do habitual, a comissão técnica permitiu que a imprensa visse 15 minutos dos trabalhos além do aquecimento dos jogadores.

Para quem não joga há mais de 50 dias, Gustavo Scarpa mostra bom ritmo no treino físico #GazetaVerdao pic.twitter.com/vRgGUrbEDS — Bruno Calió (@b_calio) 4 de outubro de 2018

Oito atletas se enfrentaram em campo reduzido e, contando apenas com os jogadores que não foram titulares diante do Colo-Colo, Felipão teve o reforço dos garotos Gabriel Furtado, Yan, Papagaio e Luan Cândido no treino. O último pode até ser relacionado para o Choque-Rei deste sábado, caso Diogo Barbosa não se recupere a tempo.

O time sem colete teve Jailson; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Luan Cândido; Felipe Melo, Lucas Lima e Hyoran; Deyverson. A equipe vestindo verde foi formada por Fernando Prass; Jean, Pedrão, Nico Freire e Yan; Gabriel Furtado, Guerra e Vitinho; Papagaio.

Durante o período em que os jornalistas estiveram na Academia de Futebol, Felipão apenas conversou com Paulo Turra e observou os trabalhos, enquanto Carlos Pracidelli passou orientações aos jogadores pedindo balanço defensivo, inversões de jogadas e posse de bola.

Foi a primeira vez que a imprensa pôde acompanhar algo além do aquecimento dos atletas desde o dia 20 de agosto. Amanhã, porém, a rotina retorna e apenas os primeiros minutos serão liberadores para imagens. Antes, Weverton concederá entrevista coletiva.