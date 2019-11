Diogo Barbosa pode alcançar marca pelo Palmeiras neste domingo

O Palmeiras entra em campo neste domingo, contra o Bahia, querendo a vitória para manter a diferença para o líder Flamengo, atualmente 11 pontos à frente e com uma partida a mais. Em campo, muito provavelmente Mano Menezes escalará seu lateral-esquerdo titular. Se isso se confirmar, Diogo Barbosa alcançará 85 jogos pelo clube.

O jogador está no time paulista desde o início de 2018 e conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Na atual temporada, ele já superou seu ano de estreia em quantidade de partidas: 46 contra 38. Ele também é o quarto jogador do Campeonato Brasileiro com mais interceptações de bola, com 22 registros (ele está apenas atrás de Victor Cuesta, com 23; Ralf, com 25; e Jorge, com 30). Os dados foram divulgados pelo Palmeiras.

Levando em conta desarmes certos, ou seja, quando o jogador rouba a bola do adversário e a ela continua sob a posse de seu time, o camisa 6 alviverde é o terceiro colocado, com 75. Gregore, do Bahia, lidera o ranking, com 91 lances coibidos, enquanto Marcos Rocha, lateral-direito do Verdão, é o segundo colocado, com 84. Isso até a 32ª rodada.

Além de Diogo Barbosa, caso entrem em campo, Fernando Prass completará 275 jogos pelo Palmeiras, Willian 145, Weverton 85 e Gustavo Scarpa 70 partidas. A provável escalação do time para esse confronto tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Ramires), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano).

O Palmeiras é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, a 11 pontos do líder Flamengo (com um jogo a mais), e ainda sonha com o título da competição. Neste domingo, enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada, em partida que acontece às 16h (de Brasília).

