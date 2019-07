Diogo Barbosa explica resultados negativos em amistosos do Palmeiras

Os resultados do Palmeiras nesta intertemporada não devem ser considerados. É a opinião do lateral Diogo Barbosa, que falou com a imprensa após a derrota em amistoso contra o Guarani, empate com o Operário-PR na Academia de Futebol e vitória apenas sobre o Oeste, também no CT.

“Sobre os amistosos, é muito relativo. Estávamos com uma carga de trabalho bem mais alta que o time deles, treinando dois períodos a semana toda, o que não é normal quando se vai jogar uma partida decisiva, como será contra o Inter. Claro que o resultado, as pessoas comentam por ser o Palmeiras, o time a ser batido, por ter acabado bem a sequência antes da parada. Mas é um treino, não foi um jogo, foi só um treino para dar um pouco de ritmo de jogo”, afirmou o lateral.

Após o duelo em Campinas, o goleiro Weverton foi um dos que conversou com a imprensa e garantiu que a postura na partida desta quarta-feira, contra o Internacional, será bem diferente em relação ao confronto com o Bugre.

“O que o Weverton falou é verdade, você entra para um jogo decisivo contra um grande clube, que é o Inter, totalmente diferente em relação a uma partida amistosa, de meio de semana, sem valer nada. Com todo o respeito ao Guarani, mas era só um amistoso para nós. Para eles também, mas nós não tratamos um amistoso como vamos tratar um jogo de Copa do Brasil, mata-mata. Não podemos dar tanto valor a resultado de um jogo amistoso de intertemporada”, completou o camisa 6.

Palmeiras e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O gol como visitante não servirá como critério de desempate.

“Agora temos que focar na nossa volta na Copa do Brasil, nos campeonatos que vem adiante e voltar da mesma forma que aramos ou melhor para conquistarmos grandes coisas esse ano, que é o nosso foco principal”, finalizou.