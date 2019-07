No finalzinho, Palmeiras arranca empate com o Operário-PR em jogo-treino na Academia

O Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Operário-PR em jogo-treino disputado na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. O time paranaense abriu vantagem com Felipe Augusto e Mailston, mas os gols alviverdes foram marcados pelo atacante Arthur Cabral e pelo lateral-esquerdo Esteves, nos cinco últimos minutos do duelo.

O resultado amargo veio no dia seguinte à derrota para o Guarani, por 2 a 1, de virada, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Assim, a equipe que começou o jogo nesta quinta-feira teve: Jailson; Jean, Antônio Carlos, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Moisés e Gustavo Scarpa; Felipe Pires, Borja e Willian Bigode.

Nos últimos 45 minutos, a equipe foi Fernando Prass; Fabiano, Antônio Carlos, Vitão e Esteves; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Hyoran), Arthur Cabral e Carlos Eduardo. Após ter tomado o segundo gol, aos 35, o Palmeiras empatou em cinco minutos.

Primeiro com Arthur, após boa jogada individual de Carlos Eduardo pela esquerda. E depois com Esteves, do Sub-20 e em transição com o Profissional. Os titulares da partida em Campinas fizeram trabalhos regenerativos no centro de excelência.

O lateral-direito Mayke fez movimentação física na parte interna (assim como Ramires e Angulo) em recuperação de dor no púbis. A volta oficial será no dia 10, contra o Internacional, às 21h30, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

