Após recusar China, B. Henrique torce por felicidade de Deyverson

O volante Bruno Henrique recentemente teve a chance de migrar para o futebol chinês e resolveu permanecer no Palmeiras. Com Deyverson na mira de um clube do país asiático, o meio-campista evitou entrar em detalhes sobre a possível saída do companheiro, mas tratou de desejar sorte.

Diante dos seguidos problemas disciplinares de Deyverson, o Palmeiras está disposto a negociá-lo e já encaminhou a venda ao chinês Shenzhen em um acordo que pode chegar aos 15 milhões de euros. A transferência, no entanto, depende da vontade do próprio atleta, que tem contrato com o clube alviverde até 2022.

“Isso é uma coisa individual de cada jogador, algo que vai do atleta conversar com a família, com seus representantes e com o clube para ver o que é melhor. Esperamos que, se tiver alguma coisa mesmo, ele possa tomar a melhor decisão e seja feliz onde estiver”, disse Bruno Henrique na tarde desta sexta-feira.

Em alta após cumprir papel de protagonista no Campeonato Brasileiro 2018, o meio-campista foi recentemente procurado pelo Tianjin Teda, também da China. No entanto, Bruno Henrique acabou valorizado pelo Palmeiras e aceitou renovar seu contrato até o final de 2023.

“Recebi uma proposta financeiramente muito boa, mas o projeto oferecido pelo Palmeiras foi excelente e sou feliz aqui. Tenho a meta de ganhar mais títulos para deixar meu nome na história do clube e de buscar a Seleção Brasileira. Estou muito contente com minha permanência”, declarou o volante.

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, com Bruno Henrique à disposição, o técnico Luiz Felipe Scolari dirige o Palmeiras no clássico contra o Santos, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Deyverson, ainda suspenso por cuspir no corintiano Richard, não tem condições de jogo.