Deyverson revela ligação a Richard, mas diz que pode errar de novo

Na entrevista em que confirmou sua permanência no Palmeiras, concedida na tarde desta segunda-feira, Deyverson se disse arrependido pela confusão com o corintiano Richard e relevou que telefonou para pedir desculpas. Por outro lado, assumiu que pode errar novamente.

No último Derby, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Deyverson entrou no lugar de Borja durante segundo tempo e foi expulso ao cuspir em Richard. O Palmeiras, com um jogador a menos em campo, acabou derrotado por seu arquirrival no Allianz Parque.

“Cometi um erro no jogo contra o Corinthians, com o jogador Richard. Tive a oportunidade de ligar para falar com ele e pedir desculpas de homem para homem”, afirmou Deyverson, para depois avisar que pode cometer novos equívocos em sua carreira.

“Sei que cometi um erro muito, muito grave. Se disser para você que amanhã não posso cometer outro erro, é mentira. Somos passíveis de erros. Cometi bastantes e me arrependi muito por esse ato. Minha família e o Palmeiras sofreram bastante. Meus companheiros sofreram comigo, porque sabem do meu caráter”, disse.

Pela cusparada em Richard, Deyverson foi punido por seis jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) e multado pelo Palmeiras. Disposto a negociar o atacante com o Shenzen, o clube alviverde chegou a encaminhar um acordo que poderia render 15 milhões de euros, mas ele preferiu permanecer.

“Estou aqui para esclarecer algumas coisas que não agradaram. Se eu falar para você que não vou cometer de novo, é mentira. Mas vou fazer o possível para poder melhorar. A psicóloga do Palmeiras está me ajudando bastante. Essas coisas que vinha cometendo, que possam não se repetir”, afirmou.