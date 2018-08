Deyverson é punido por dois jogos por cotovelada em Mena

Em um de seus melhores momentos no Palmeiras, o centroavante Deyverson recebeu uma péssima notícia. Nesta quarta-feira, o jogador foi punido com duas partidas de suspensão em julgamento realizado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Deyverson foi enquadrado no artigo que relata “Jogada violenta”. O camisa 16 foi expulso do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, em Salvador, por ter acertado uma cotovelada em Mena.

Pela suspensão automática, o centroavante já estaria fora do jogo de volta pelo torneio mata-mata, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu. O Verdão joga por uma vitória simples apara avançar após o empate sem gols.

O Palmeiras irá entrar com recurso pela punição e pedirá ainda o efeito suspensivo. Se não obter sucesso, o clube perderia Deyverson para o primeiro jogo de uma eventual semifinal da Copa do Brasil.