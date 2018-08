Deyverson chora ao comentar atuação e pede perdão à torcida

Com a contratação de Luiz Felipe Scolari, grande parte da torcida do Palmeiras mostrou preocupação com a possibilidade de Deyverson vir a ser mais utilizado com o comandante. A previsão foi acertada no que tange ao atleta ser ‘bancado’ por Felipão, mas passou longe em relação ao desempenho do mesmo. Neste domingo, o camisa 16 foi o melhor em campo, teve o nome gritado pela torcida e se emocionou ao final do duelo.

“Eu passei um momento muito difícil aqui, meus companheiros sempre me ajudaram muito. Eu recebi muitas críticas do torcedor, que é apaixonado, e hoje consegui fazer o gol. Eu preciso agradecer meu pai, e a Deus. Estou muito emocionado, porque só eu sei o que passei aqui. Tive uma lesão, e nunca fui de ter lesões. Tive que pedir desculpas para os torcedores pelo mau momento”, afirmou o atleta.

“Fico meio sem palavras. Passei por momentos difíceis aqui. Meus companheiros me apoiaram sempre e estou muito feliz. Recebi muitas críticas, isso é normal, o torcedor é apaixonado. Mas nunca deixei de trabalhar. No Dia dos Pais, agradeço ao pai dos pais, que é Deus, meu pai, minha mãe, minha esposa. Estou feliz e emocionado”.

Na comemoração de seu gol, o segundo na temporada em 18 jogos (três como titular), Deyverson celebrou com os torcedores e pediu “desculpas por seu momento”. Na sequência, o camisa 16 fez questão de atravessar todo o gramado e cumprimentar Felipão.

“Realmente eu sou um cara que tento levar a alegria com o apoio dos meus familiares. Eu sempre vou estar feliz. Meus companheiros até falavam para mim quando fiquei sete meses sem jogar na Europa: “Você não joga e sempre está feliz”. E eu respondia: “Quando você está feliz as oportunidades aparecem”, finalizou.

