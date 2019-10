Deyverson cita comparação com Neymar e assegura toque em penal

O atacante Deyverson foi decisivo na vitória do Palmeiras sobre o Avaí, alcançada na noite deste domingo. Autor do primeiro gol na Ressacada e envolvido no lance que resultou no pênalti convertido por Gustavo Scarpa, o jogador garantiu que de fato houve falta e citou até Neymar.

Aos 38 minutos do segundo tempo, com o placar empatado por 1 a 1, Deyverson disputou a bola com Ricardo dentro da área e caiu. Wilton Pereira Sampaio reviu o lance pelo monitor do VAR e, mesmo atrapalhado pela água do gramado, marcou pênalti.

“Como sou eu, as pessoas sempre vão questionar e falar que me joguei. Até me comparam muito com o Neymar. Mas não tem como, porque ele é o melhor jogador do mundo. Um dia, chego lá, se Deus quiser, com pé no chão. Mas foi, sim. Ele tocou no meu pé”, assegurou Deyverson.

O atacante palmeirense, como de costume, exagerou no lance, mas conseguiu seu objetivo. “Eu senti e caí para esperar o juiz ver as câmeras. Ele viu e achou que foi pênalti. Fico feliz por isso. Saímos com uma vitória muito importante”, declarou Deyverson.

Com 57 pontos ganhos, o vice-líder Palmeiras segue 10 atrás do Flamengo e abre cinco em relação ao Santos. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time defendido por Deyverson volta a campo para o clássico contra o São Paulo às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque.

“Parabenizo todo o grupo pela entrega e vontade para jogar em um campo como esses. Falam que é o lanterna, mas é um time muito qualificado, com bons jogadores e atuou em casa”, disse Deyverson, que marcou o primeiro de cabeça. “O mérito é todo do Lucas Lima pelo cruzamento maravilhoso que pude concluir com gol”, declarou.