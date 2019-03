Deyverson celebra gol em retorno ao Palmeiras e desabafa

Deyverson voltou a defender o Palmeiras durante a noite desta terça-feira. O polêmico atacante, que não jogava desde a cusparada no corintiano Richard, no dia 2 de fevereiro, marcou um belo gol na vitória por 3 a 0 sobre o peruano Melgar, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.

“Estou muito feliz. As falhas que eu vinha cometendo prejudicaram muito o Palmeiras, meus companheiros e o treinador. Sou um cara muito hiperativo. Algumas vezes eu erro, mas vou aprendendo a cada dia, porque isso só prejudica a mim e ao Palmeiras”, desabafou o jogador, na saída de campo, ao Fox Sports.

Titular nesta noite, Deyverson anotou o terceiro gol do segundo triunfo do Palmeiras na Libertadores 2019. Aos 25 minutos da etapa final, após grande passe de Ricardo Goulard, o centroavante cortou dois marcadores e bateu forte para estufar as redes peruanas.

O camisa 16, no entanto, ainda terá de cumprir o último dos seis jogos de suspensão no Campeonato Paulista. Por isso, é desfalque certo no clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Pacaembu.

“Não vou jogar o clássico, mas venho trabalhando a cada dia para ajudar minha equipe, essa torcida maravilhosa que sempre me apoiou, minha esposa. Todos me apoiaram sempre, falaram para eu não desistir, porque eles me conhecem, sabem do coração que eu tenho”, afirmou.

No fim de fevereiro, o Palmeiras recebeu uma oferta de 15 milhões de euros do chinês Shenzhen FC por Deyverson. O jogador, porém, não quis deixar o Brasil e recusou a proposta, algo que agradou o técnico Luiz Felipe Scolari, admirador do futebol do atacante, apesar dos episódios de indisciplina.

“Espero que eu venha a aprender com meus erros, que eu não venha mais a prejudicar o Palmeiras, os meus companheiros, o treinador e nem essa torcida maravilhosa que sempre me apoiou. As críticas vêm para acertar no próximo jogo. Sou um cara muito grato por tudo”, concluiu.

Com a vitória, o Palmeiras chega aos seis pontos e se mantém na liderança do Grupo F da Copa Libertadores. Pelo torneio continental, o próximo compromisso é o duelo com o San Lorenzo, da Argentina, no dia 2 de abril, no Estádio Nuevo Gasómetro.