Destaque no Palmeiras, Dudu revela vontade de ser convocado e sonho de jogar Copa

Nesta sexta-feira, Tite fará a sua primeira convocação da Seleção Brasileira depois da conquista da Copa América. Agora com mais seguranças para fazer testes, o treinador poderá promover algumas surpresas. Nos dias 6 e 9 de setembro, o Brasil encara Colômbia e Peru, respectivamente. Um dos cotados para ganhar uma chance é o atacante Dudu, do Palmeiras.

Pedido recorrente em diversas convocações recentes nos últimos anos, o camisa 7 do Verdão pode enfim ganhar uma chance. Dudu falou sobre o sonho de vestir a Amarelinha e até de disputar uma Copa do Mundo.

“A gente sabe que ele tem os jogadores dele, mas todo jogador sonha em chegar à Seleção e defender o seu país e eu não sou diferente. Tenho um sonho de jogar uma Copa do Mundo, mas estou com a minha cabeça no Palmeiras e bem focado aqui. Se vier a convocação vou ficar muito feliz, mas se não vou continuar trabalhando como sempre fiz nesses anos que estou aqui. Quem manda é o Tite, ele que toma as decisões e a gente respeita”, analisou.

Curiosamente, Dudu foi convocado e fez um dos gols em amistoso contra a mesma Colômbia, em janeiro de 2017. Agora, o atacante espera uma nova chance para reeditar aquela partida.

*Especial para a Gazeta Esportiva