Desfalque na eliminação da Liberta, Felipe Melo é defendido por Felipão

O volante Felipe Melo é um tema recorrente quando o assunto é qualidade técnica e também o alto número de cartões recebidos no decorrer das competições que disputa pelo Palmeiras. Para o técnico Luis Felipe Scolari, porém, o jogador é levado ao extremo, mas negativamente, pela mídia.

“Com o Felipe é tudo ao extremo, mas quando ele está bem não é ao extremo. Quanto aos cartões, a função faz com que ele leve alguns a mais. A virilidade ele joga há 15 anos, personalidade tem muita. Eu não vejo vocês fazendo a mesma estatística do volante do São Paulo, do Corinthians. É do Felipe Melo”, questionou o treinador em coletiva de imprensa na última quinta-feira.

Felipe Melo levou dois cartões vermelhos nas últimas semanas, um pela Libertadores e outro pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, ele ficou de fora de duas partidas contra o Grêmio, uma em cada competição, inclusive na eliminação do torneio continental da última terça-feira. Para seu lugar, Felipão escalou Thiago Santos, um dos melhores em campo apesar da derrota.

“Do Felipe Melo com 15 jogos passando o melhor em campo não tem essa estatística. Nos não temos que criticar vocês (jornalistas). Não queremos isso. Quando eu critico é na minha casa e ainda sou chamado atenção. Não tenho de criticar ninguém. Só que vejo essas discrepâncias. Ele fez falta, sim, embora o Thiago tenha jogado bem”, concluiu.

Em outro momento da coletiva, quando foi indagado sobre o motivo de os jornalistas não poderem ficar nos treinos – as atividades do Palmeiras, em sua maioria, têm apenas os primeiros minutos liberados para a imprensa -, ele recorreu a um episódio ocorrido com Felipe Melo.

“Porque no primeiro treino treinamos com os juniores, treino é treino, igual participação de jogo. O Felipe Melo deu uma chegada no menino do júnior e no outro dia era capa de jornal. Não adianta eu querer tratar de outras formas e vocês têm outro objetivos, tem de noticiar. Eu não tenho rancor, meu amigo. Tenho apenas que proteger meus atletas de coisas que podem sair aí que não são as normais”, concluiu.