Desfalcado, Palmeiras estreia buscando inédito título da Copinha

O Palmeiras inicia sua busca pelo inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. A estreia na competição acontece contra o Galvez-AC, às 21h30 (de Brasília), na Arena Capivari. Capivariano e XV de Piracicaba completam o Grupo 13 do torneio.

Mesmo sem nunca ter vencido a Copinha, o Verdão entra como um dos favoritos ao título. Em 2018, o Alviverde conquistou 23 campeonatos com suas categorias de base, incluindo o Brasileiro, Paulista e Copa-RS Sub-20, e Mundial Interclubes Sub-17.

“A cobrança existe mesmo, mas temos que levá-la para o lado positivo. É uma grande oportunidade de entrar para a história do Palmeiras e estamos nos preparando para isso”, afirmou o volante Mateus Neris, capitão da equipe na Copinha e admirador de Felipe Melo e do espanhol Sergio Busquets, do Barcelona.

O destaque, porém, trouxe problemas ao técnico Wesley Carvalho para a montagem de sua equipe. Em virtude de convocações para o Sul-Americano Sub-20, que será realizado no Chile, o treinador não poderá contar com sete atletas que tinham vaga garantida entre os relacionados.

São eles o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Luan Cândido, os meio-campistas Gabriel Menino, Gabriel Furtado e Alanzinho e o atacante Papagaio, que defenderão a Seleção Brasileira. Já Anibal Vega, também atacante, defenderá as cores do Paraguai. Outros expoentes, como o atacante Yan, que atuou até pelo profissional em 2018, será baixa por ter estourado a idade limite da competição.

“Encaramos os jogadores que estão na Seleção como o ônus do bom trabalho realizado. Então, não posso ficar triste com isso. Pelo contrário, tenho que ficar contente. Se ganhar uma competição como o Sul-Americano, vai agregar muito valor ao clube e os atletas”, afirmou o técnico Wesley Carvalho.

Presente na campanha de lançamento do uniforme do Maior Campeão do Brasil para a temporada 2019, produzido pela Puma e que será estreado justamente nesta quinta, o atacante Gabriel Verón é um dos principais nomes palestrinos na Copinha. Aos 16 anos, ele foi destaque na disputa do Mundial Interclubes.

Outro que chama a atenção, mas não necessariamente pelo futebol, é o japonês Daiju Sasaki. Aos 19 anos, o meia-atacante chegou ao clube no final do último mês de agosto e ainda não estreou pelo Verdão. Nos treinos, um tradutor acompanha o jovem dentro de campo para ajudar em seu desempenho.

Nova camisa será estreada nesta quinta-feira: