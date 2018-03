Depois de ter saída especulada, Dudu renova contrato até 2022

Depois de ter sua saída especulada ao final desta temporada, o meia Dudu estendeu seu vínculo com o Palmeiras e, como informa a própria assessoria de imprensa do clube, ficará no clube até 2022. Recentemente, o jogador chegou a recusar quatro propostas seguidas do Changchun Yatai, da China, e teve seu nome associado a uma possível transferência ao futebol europeu em 2019. O contrato anterior era válido até o final de 2020.

Na última semana, o agente do atleta, André Cury, reforçou a possibilidade do camisa sete deixar o Verdão ao final de 2018 para realizar o sonho de atuar em alguma liga de destaque do futebol europeu. Após a vitória na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, o meia afirmou que a fala de Cury não passou de um mal entendido, reforçando seu interesse em permanecer no Palestra Itália.

“Estou muito feliz no Palmeiras. Tive a oportunidade de sair no começo do ano, por uma boa proposta, mas não fui porque tenho meus objetivos aqui. Tenho um contrato muito longo com o Palmeiras e já falei do carinho que tenho pelo clube. Espero continuar bastante tempo aqui e seguir meu contrato”, reiterou, em entrevista concedida à emissora Sportv.

Esta é a quarta temporada de Dudu pelo Palmeiras, desde que o time paulista fechou sua contratação junto ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Foram investidos cerca de seis milhões de euros em seu futebol, em negociação que contou com um “chapéu” alviverde nos rivais São Paulo e Corinthians, que também tinham interesse no jogador. Revelado pelo Cruzeiro, com passagens por Coritiba e Grêmio, o meia alcançou sua melhor forma no Verdão, pelo qual já disputou 172 partidas, marcou 43 gols e levantou dois troféus (Copa do Brasil e Brasileirão).