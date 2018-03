Agente diz que Dudu quer deixar Palmeiras e ir para Europa em 2019

Há um mês, Dudu concedeu uma entrevista coletiva surpresa na Academia de Futebol, ao lado do diretor Alexandre Mattos, e anunciou a recusa da quarta proposta consecutiva do Changchun Yatai, da China, que ofertou R$ 20 milhões anuais ao jogador e R$ 51 milhões ao Verdão pela transferência. Menos de 30 dias depois, porém, tudo parece ter mudado.

Em entrevista ao Fox Sports, André Cury, agente do capitão alviverde, afirmou que Dudu pretende completar seu quarto ano de Palmeiras e então se transferir para a Europa. A China, porém, segue sem ser um desejo do atacante.

“(Ter uma proposta da Europa) é algo viável, alcançável. Ele quer jogar esse ano no Palmeiras, ganhar todos os títulos possíveis, mas depois achar uma boa proposta para ele e para o Palmeiras. Acho que terão propostas, mas ele tem compromisso com Alexandre Mattos e o Palmeiras de ficar até dezembro. Vamos tentar manter esse compromisso. Se tiver proposta boa para ele e para o Palmeiras em dezembro, o Palmeiras estará ajudando ele”, afirmou o empresário.

Na ocasião da última negativa aos chineses, Dudu ainda não era agenciado por André Cury, envolvido, por exemplo, na ida de Neymar ao Barcelona. O acordo com o novo empresário aconteceu apenas nesta semana e o jogador deixou de trabalhar com a OTB Sports, dos empresários Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb.

“Chegamos a um acordo na segunda-feira (de agenciamento de carreira) e vamos desenvolver um trabalho de carreira, é o que faltou para ele estar no futebol brasileiro ainda. Chegaram propostas de China, México e a própria Turquia, mas acho que Dudu pode ter sonho maior de liga espanhola, da Alemanha ou a Inglaterra. Ele tem condições de realizar um sonho dele de jogar lá”, disse o agente.

O Palmeiras não tem – estabelecido em contrato – um valor para venda de Dudu ao exterior. No entanto, quando a primeira oferta do Changchun Yatai chegou ao clube, em 2016, Mattos combinou com o capitão que, caso chegasse uma investida pelo dobro do que o clube investiu em seu futebol (seis milhões de euros junto ao Dinamo-UCR), o Palestra o venderia. O camisa 7 tem contrato com o clube até o final de 2020.