Denunciado por agressão, Willian pode pegar gancho de 12 partidas

Luan e Willian foram expulsos pelo árbitro Leandro Vuaden no empate por 1 a 1 contra o Altético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos acabaram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e o atacante corre risco de tomar um gancho de até 12 partidas.

O processo está na pauta da Terceira Comissão Disciplinar, agendado para a próxima quarta-feira, a partir das 15 horas (de Brasília). Além dos dois atletas, o próprio Palmeiras pode ser multado por um erro na lista atletas relacionados para o jogo em Belo Horizonte.

Acusado de praticar agressão física contra o atleticano Valdivia, Willian pode tomar uma pena de quatro a 12 partidas. Já Luan, enquadrado por praticar ato desleal ou hostil, tem risco de ficar fora de um a três jogos. Ambos já cumpriram a suspensão automática diante do Coritiba.

Os dois jogadores vinham atuando como titulares no time comandado pelo técnico Cuca. Diante do Coritiba, sem a dupla de jogadores suspensos, o treinador resolveu promover a entrada de Juninho na defesa e montou o ataque com a entrada do veloz Keno.

O Palmeiras, por sua vez, pode tomar uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil por cometer um equívoco na lista de atletas relacionados para enfrentar o Atlético-MG, já que o nome do zagueiro Luan Garcia Teixeira foi grafado como Luan Candido de Almeida, jogador das categorias de base.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Estádio do Maracanã. Como o julgamento do STJD será apenas na próxima semana, Luan e Willian podem atuar normalmente no Rio de Janeiro.