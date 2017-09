Cuca ganha reforços e esboça time para enfrentar o Fluminense

O Palmeiras treinou na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. Com o reforço de alguns atletas que foram poupados dos trabalhos em campo no dia anterior, o técnico Cuca esboçou o time para enfrentar o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

A imprensa teve acesso ao centro de treinamento apenas aproximadamente 1h15min após o início dos trabalhos. De acordo com informações do site oficial do Palmeiras, Cuca esboçou um time e, no decorrer da movimentação contra jogadores do time sub-20, promoveu testes na equipe.

O lateral direito Jean, o zagueiro Edu Dracena, o meio-campista Moisés e o atacante Dudu, que não participaram dos trabalhos no gramado de quarta-feira, foram vistos em campo nesta quinta. Assim como o centroavante Deyverson, liberado para resolver problemas particulares no dia anterior.

O zagueiro Luan e o atacante Willian, livres após suspensão diante do Coritiba, também participaram das atividades no gramado. Já o goleiro Jailson, o zagueiro Yerry Mina e o volante Arouca trabalharam apenas nas dependências internas da Academia de Futebol.

O confronto entre Palmeiras e Fluminense está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Maracanã. Com 40 pontos ganhos, 13 a menos que o líder Corinthians, o time alviverde figura no quarto lugar.