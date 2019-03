De volta ao Paulista, Palmeiras pega lanterna Mirassol com mudanças

Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Mirassol, no Estádio Municipal de Mirassol. O técnico Luiz Felipe Scolari deve fazer uma série de alterações na equipe titular para o confronto pelo torneio estadual.

O Palmeiras precisou viajar até Barranquilla para enfrentar o Junior na noite de quarta-feira e estreou na Copa Libertadores com vitória. Como na terça já encara o Melgar pela segunda rodada do torneio continental, a tendência é que os principais titulares sejam poupados em Mirassol.

O atacante Deyverson, ainda suspenso, e o zagueiro Luan, em recuperação de lesão muscular, são desfalques. Já o volante Matheus Fernandes, os meias Guerra e Hyoran e o centroavante Arthur Cabral não foram inscritos pelo Palmeiras no Campeonato Paulista.

“É claro que a Libertadores é o torneio mais comentado, mas a gente vem disputando todos os jogos com a mesma intensidade. Já tinha rodízio desde antes e o Felipão vai manter. Estamos tranquilos e sabemos a importância do Campeonato Paulista”, afirmou Moisés, que deve ser titular.

Atual líder do Grupo B com 18 pontos, o Palmeiras pode terminar a 10ª rodada do Campeonato Paulista já classificado às quartas de final. Para isso, além de vencer o Mirassol, precisa torcer para o Novorizontino não ganhar do São Caetano a partir das 17h30 (de Brasília) de segunda-feira.

Em situação delicada no Campeonato Paulista, o Mirassol tem apenas oito pontos e ocupa a lanterna do Grupo C. Para enfrentar o poderoso Palmeiras, a equipe ganha o reforço do lateral direito Daniel Borges, livre após cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

Data: 9 de março de 2019, sábado

Local: Estádio Municipal de Mirassol, em Mirassol-SP

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo

MIRASSOL: Matheus Aurélio: Daniel Borges, William Alves, Leandro Amaro e Alex Ruan; Yuri, Léo Baiano e Jean Carlos; Rodolfo, Felipe Augusto e Wilson

Técnico: Moisés Egert

PALMEIRAS: Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari