De férias no Brasil, Veiga visita CT do Palmeiras e encontra ex-companheiros: "Em casa"

De férias no Brasil após o fim da temporada do América-MEX no futebol mexicano, o meia-atacante Raphael Veiga aproveitou a quinta-feira para visitar a Academia de Futebol e rever alguns de seus ex-companheiros de Palmeiras.

A visita de Veiga foi registrada pelo clube nas redes sociais. "Uma visita mais do que ESPECIAL aqui na Academia de Futebol! Aquele sorriso de quem sabe que está em casa! Aproveitando as férias no Brasil, o nosso eterno 23 veio nos visitar!", publicou o Verdão.

"Em casa", disse quem gravou o vídeo. "Sempre", respondeu o ex-camisa 23.

Aquele sorriso de quem sabe que está em casa! 😁💚 Aproveitando as férias no Brasil, o nosso eterno 2️⃣3️⃣ veio nos visitar! 🫶 pic.twitter.com/liMBfNHZHd — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 14, 2026

O meia-atacante esteve no gramado da Academia de Futebol e conversou com alguns de seus ex-companheiros. O Alviverde divulgou fotos do atleta com Carlos Miguel, Giay, Flaco López, Andreas Pereira e Paulinho.

Raphael Veiga está emprestado pelo Palmeiras ao América do México. O acordo entre os clubes prevê duração do vínculo até o final deste ano, com opção de compra ao final do contrato.

Recentemente, em entrevista ao Podpah, o meia expressou o desejo de retornar ao Verdão em um futuro não tão distante. "Eu amo o Palmeiras, vou voltar para lá um dia. Nem se for para jogar um jogo só. Vou voltar", disse.

Números de Veiga pelo Palmeiras

Raphael Veiga se tornou um ídolo no Palmeiras. O meio-campista conquistou 11 títulos ao longo de oito temporadas pelo clube, incluindo duas Libertadores. Além disso, marcou 108 gols e deu 53 assistências em 379 partidas com a camisa alviverde.

No entanto, na temporada passada, o jogador de 30 anos oscilou e perdeu espaço. Ele possui contrato com o Verdão até o fim de março de 2027.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Palmeiras x Cerro Porteño (quinta rodada da Libertadores)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)