Daronco relata motivo de expulsão de Juan na súmula

O lateral Juan foi expulso na vitória do Palmeiras sobre o Avaí neste último sábado. O motivo da expulsão, no entanto, durante a partida, pareceu não ter ficado tão claro, mas com a publicação da súmula pela CBF, foi possível compreender o porquê de o árbitro Anderson Daronco ter retirado o jogador do time de Santa Catarina do confronto.

Segundo o documento divulgado pela instituição do futebol, Juan se dirigiu ao juiz da partida com uma sequência de xingamentos. “Vai tomar no c*, p****”.

E, mesmo depois de ser expulso, continuou agredindo o árbitro verbalmente. “Vai te f****, p****, ladrão do c******, você vem apitar para o Palmeiras, ladrão”, disse.

A expulsão ocorreu aos 45 minutos do primeiro tempo, quando o jogador fez uma falta sobre Dudu. Após o amarelo, o jogador ainda reclamou com o árbitro, muito nervoso, e Daronco optou por tirá-lo do jogo.

Com a derrota, o Avaí seguiu com 17 pontos na zona da degola do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras avançou para a quarta posição, com 29 somados.