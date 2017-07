Cuca iguala jogos de Eduardo Baptista com aproveitamento inferior

Quando Eduardo Baptista deixou o Palmeiras, no início de maio, a maior parte da torcida alviverde celebrou a demissão, já com a esperança de um retorno de Cuca, campeão brasileiro com a equipe em 2016. Após quase quatro meses, porém, o atual comandante tem desempenho inferior ao ex-técnico do Verdão.

Em 23 jogos, Eduardo Baptista acumulou 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas no Alviverde, um aproveitamento de 66 %. Na ocasião da saída, o Palmeiras podia até perder por um gol de diferença do Atlético Tucumán, no Palestra Itália, que garantiria vaga às oitavas de final da Copa Libertadores.

O revés contra o Jorge Wilstermann na Bolívia, e a eliminação no campeonato paulista contra a Ponte Preta – com direito a 3 a 0 em Campinas-, porém, fizeram com que o treinador fosse demitido.

Cuca assumiu o Verdão tendo 11 dias para treinar, por conta da eliminação no Estadual. Em sua estreia, mostrou serviço e o Palmeiras goleou o Vasco por 4 a 0 em casa. Na sequência, porém, a equipe caiu de rendimento e registra aproveitamento de 53%, sendo 11 vitórias, quatro empates e oito derrotas – incluindo três clássicos.

Neste sábado, Cuca voltou a levar o Palestra à vitória, desta vez em triunfo sobre o Avaí. Um dia antes, porém, causou polêmica com a liberação do volante Felipe Melo, em situação que lembrou os conflitos com Rafael Marques, Lucas Barrios, Robinho e Lucas na última temporada, ainda em sua primeira passagem pelo Verdão.