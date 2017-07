Cuca vê volta como final e planeja “melhorar em todos os sentidos”

O Palmeiras depende de uma virada para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 diante do Barcelona de Guaiaquil na noite desta quarta-feira, ainda no Estádio Monumental, o técnico Cuca projetou uma evolução antes do reencontro com os equatorianos.

“A primeira metade foi agora e a segunda é dentro de um mês. Até lá, vamos melhorar em todos os sentidos. Nós, como mandantes, somos muito fortes, assim como o Barcelona aqui”, disse Cuca, uma vez que o Palmeiras não perde em casa desde julho de 2016.

O jogo de volta entre Palmeiras e Barcelona de Guaiaquil está marcado para as 21h45 (de Brasília) do dia 9 de agosto, no Estádio Palestra Itália. O time alviverde precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar, enquanto os equatorianos se classificam às quartas de final com um empate em São Paulo.

“Vamos nos preparar bem para jogar em casa uma final em que saímos perdendo por 1 a 0”, avisou Cuca. “No Brasil, com a força da nossa torcida, com certeza temos boas chances de reverter, mesmo que seja difícil, porque o Barcelona é um bom time, que reúne força e velocidade”, comentou Cuca.

O experiente goleiro Fernando Prass também manifestou confiança na possibilidade de reverter no Palestra Itália a vantagem estabelecida pelo Barcelona de Guaiaquil como mandante. Se sofrer um gol em São Paulo, o time alviverde precisará ganhar por 3 a 1.

“De qualquer forma, teríamos que vencer. O placar de 0 a 0 nos obrigava a vencer. Continuamos tendo que vencer, mas o 1 a 0, ao invés de dar a classificação, leva para os pênaltis. Claro que o resultado de derrota é ruim, mas temos condições de reverter o placar em casa”, apostou o camisa 1.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão. Com 19 pontos ganhos, 10 a menos que o líder Corinthians, o time alviverde ocupa o quarto lugar do torneio nacional.