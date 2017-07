Palmeiras cai no final em Guaiaquil e depende de virada em casa

O Palmeiras está em desvantagem nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, com um gol sofrido nos acréscimos em Guaiaquil, o time alviverde acabou derrotado por 1 a 0 pelo Barcelona, que passa a depender de um empate para seguir às quartas.

O técnico Cuca armou um esquema cauteloso para o confronto disputado no Equador. No primeiro tempo, bem postado atrás, o Palmeiras quase saiu na frente em jogada finalizada por Willian. A equipe local pressionou na etapa complementar e garantiu o triunfo com um gol de Alvez.

Precisando de uma vitória por dois gols de diferença para avançar, o Palmeiras reencontra o Barcelona de Guaiaquil às 21h45 (de Brasília) do dia 9 de agosto, uma quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Às 16 horas deste domingo, no Mineirão, o time alviverde pega o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Jogo – Na condição de visitante, Cuca optou por proteger a defesa, com o volante Tchê Tchê improvisado na lateral direita e o zagueiro Juninho do lado esquerdo. No meio de campo, ele posicionou Bruno Henrique ao lado de Thiago Santos e colocou Zé Roberto no lugar de Guerra, que voltou ao Brasil para cuidar do filho.

A melhor oportunidade de gol do primeiro tempo no Estádio Monumental foi criada pelo Palmeiras. Em um contra-ataque, Dudu arrancou pelo meio e rolou dentro da área pela direita para Willian. O atacante bateu cruzado e, após desviar no goleiro Banguera, a bola passou perto da trave.

O time brasileiro, organizado no campo de defesa, mostrou aplicação tática e atacou a bola na marcação. Assim, não correu grandes riscos durante a etapa inicial. O centroavante Miguel Borja, escalado como titular por Cuca, participou pouco.

Na tentativa de marcar pelo menos um gol diante de seus torcedores, o Barcelona procurou pressionar durante a segunda etapa, especialmente com bolas alçadas na área do goleiro Fernando Prass, que precisou trabalhar mais do que no primeiro tempo.

Vendo o time acuado, Cuca trocou Zé Roberto por Roger Guedes, recuando Dudu para a armação. Em seguida, o treinador sacou o camisa 7 e colocou Michel Bastos. Pouco depois de entrar, o meia acionou Willian dentro da área e o atacante bateu forte para defesa de Banguera.

Com Miguel Borja inoperante, Cuca tirou o centroavante colombiano e promoveu a entrada de Keno. Aos 46 minutos, Jonatan Alvez bateu de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e o goleiro Fernando Prass não conseguiu evitar o gol do time da casa.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA 1 X 0 PALMEIRAS

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guiaquil-EQU

Data: 5 de julho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Patricio Losteau (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Gustavo Rossi (ARG)

Cartões amarelos: Pineida, Valencia e Diaz (BCN); Zé Roberto, Juninho e Tchê Tchê (PAL)

Gols:

BARCELONA: Alvez, aos 46 minutos do 2º Tempo

BARCELONA: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga e Pineida (Valencia); Minda (Castillo), Oyola e Diaz; Esterilla Alvez, Ayovi (Vera)

Técnico: Guillermo Almada

PALMEIRAS: Fernando Prass; Tchê Tchê, Mina, Luan e Juninho; Thiago Santos e Bruno Henrique; Willian, Zé Roberto (Roger Guedes) e Dudu (Michel Bastos); Borja (Keno)

Técnico: Cuca