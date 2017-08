Cuca sente confiança abalada, mas sonha com reação em clássico

Com o Palmeiras há três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro e recentemente eliminado na Copa Libertadores, Cuca sente que o elenco está com a confiança abalada. Após o revés contra a Chapecoense, sofrido na noite de domingo, o treinador procurou demonstrar esperança em uma reação no clássico contra o São Paulo.

“Uma derrota em casa é dolorosa. Todo ser humano precisa ter confiança no que faz. Quando essa confiança diminui, é necessário achar uma maneira de recuperá-la. Os jogadores podem jogar melhor do que vêm jogando, mas não posso reclamar de falta de doação ou entrega”, afirmou Cuca.

Desde que retornou ao Palmeiras, o treinador vem falando sobre a necessidade de disputar uma grande partida e consolidar uma formação titular, algo que ainda não ocorreu. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde tem uma nova oportunidade, frente ao ameaçado São Paulo.

“Não conseguimos ainda fazer aquele grande jogo para dar sequência em cima do time. É assim que você sobe de nível. Estamos no quarto lugar. Não é o que esperávamos, mas também não é o fim do mundo e as coisas tendem a melhorar. Quem sabe, no clássico as coisas possam acontecer favoravelmente para seguirmos em frente”, afirmou Cuca.

O clássico contra o São Paulo será disputado um dia depois do aniversário de 103 anos de fundação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Após o melancólico revés contra a Chapecoense em pleno Palestra Itália, Cuca teve o cuidado de sublinhar que acredita em seu elenco.

“Tem dias que as coisas acontecem melhor para uns ou para outros e por isso fazemos as trocas. Mesmo perdendo, não deixo de ter confiança neles (jogadores). São os mesmos que, no domingo, podem vencer o São Paulo”, disse Cuca, falando em “paciência e perseverança” para atravessar o momento delicado.

Com 33 pontos ganhos em 21 partidas, o Palmeiras permanece na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O elenco dirigido por Cuca folga nesta segunda-feira e inicia a preparação para o clássico contra o São Paulo durante a tarde de terça, na Academia de Futebol.