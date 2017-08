Cuca reitera ideia de cumprir contrato e aceita críticas da torcida

O Palmeiras completou a terceira rodada sem ganhar no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Após a derrota por 2 a 0 contra a Chapecoense, sofrida no Estádio Palestra Itália, o técnico Cuca reiterou a ideia de cumprir seu contrato até o final e aceitou as críticas da torcida.

“Na sexta-feira, falei que vou até o final. E vou até o final mesmo. Vou preparar o trabalho para a semana e não tenho nada mais a dizer”, afirmou Cuca, com contrato até o final de 2018. Questionado se conta com o respaldo da diretoria, o técnico foi cauteloso: “Não sei. Isso não cabe a mim. Tem que perguntar para a diretoria.”

Contar com uma semana livre para trabalhar após o empate contra o Vasco não foi suficiente para evitar a derrota do Palmeiras diante da Chapecoense. Insatisfeitos com o revés dentro de casa, torcedores locais vaiaram e gritaram “time sem vergonha”.

“É muito natural eles reclamarem. Acho até que reclamaram pouco, foram bondosos conosco, perdendo em casa por 2 a 0. Não podemos reclamar de nada, o torcedor incentivou até o último momento. Se existe alguém que não tem culpa de nada, é a torcida”, disse Cuca.

Durante o primeiro tempo, justamente quando era melhor, o Palmeiras sofreu um gol de Fabrício Bruno após cruzamento na área. Na etapa complementar, o time mandante se lançou ao ataque em busca do empate, mas acabou tomando o segundo nos acréscimos, marcado por Túlio de Melo na cara de Fernando Prass.

“Olhando o contexto final do jogo, foi muito ruim. Perder em casa não é normal. Com todo respeito à Chapecoense, o Palmeiras tem que ganhar. Eles criaram uma, duas chances e foram cirúrgicos em uma bola que falhamos na marcação. Quando você toma o gol, é muito mais pesado reagir”, analisou Cuca.

O elenco palmeirense folga nesta segunda-feira e retoma os trabalhos na Academia de Futebol durante a tarde de terça. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde encara o rival São Paulo, no Estádio Palestra Itália.