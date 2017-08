Cuca se diz orgulhoso do time e defende Egídio por pênalti perdido

Eliminado nos pênaltis pelo Barcelona de Guaiaquil, o Palmeiras se despediu da Copa Libertadores ainda nas oitavas de final. Após o revés sofrido no Palestra Itália na noite desta quarta-feira, o técnico Cuca se disse orgulhoso da equipe e defendeu o lateral esquerdo Egídio.

Derrotado por 1 a 0 no Equador, o Palmeiras contou com um gol de Moisés para devolver o placar no tempo normal. Nas cobranças de pênalti, porém, Bruno Henrique e Egídio desperdiçaram. Assim que a disputa terminou, o lateral esquerdo foi ofendido por parte da torcida.

“Já estou cansado de falar que o Egídio é o melhor lateral esquerdo que nós temos. O pessoal pega e, às vezes, ele dá um motivo ou outro. Mas é um menino bom, de personalidade, que erra, mas sempre tenta. Fez um bom jogo e, infelizmente, perdeu o pênalti. Acontece… Ele foi lá e bateu”, disse Cuca.

Egídio costuma ser intensamente criticado pela torcida, o que aumentou após a recente eliminação nas quartas de final contra o Cruzeiro, marcada por um contra-ataque desperdiçado pelo jogador. De acordo com Cuca, o lateral esquerdo se mostrou seguro para executar a primeira cobrança alternada diante do Barcelona.

“Ele não foi colocado para bater entre os primeiros e temos que respeitar a natureza dos fatos. Alguns jogadores estavam sem confiança para bater e não cabe aqui falar quais. Isso acontece. O jogador chega e fala: ‘Professor, estou sem confiança’. Nisso, o Egídio foi o sexto. Podia bater outro e perder. Todos somos culpados”, afirmou Cuca.

Derrotado no Equador, o Palmeiras tratou de tomar a iniciativa desde o primeiro minuto. Moisés, colocado no intervalo, além de marcar o gol da vitória no tempo normal, ainda converteu sua penalidade, apesar das dores no joelho. Após e eliminação, Cuca não hesitou ao valorizar o empenho de seus pupilos.

“Não podemos ficar contentes com uma eliminação, por mais que eu esteja orgulhoso do que eles jogaram e honraram a camisa do Palmeiras até o último momento. Deram a vida. No primeiro tempo, não fomos tão bem, mas eles fizeram tudo que podiam. Não podemos reclamar de ninguém, exceto nas cobranças de pênalti”, afirmou.