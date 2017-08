Cuca relata esforço de Dudu para jogar clássico contra o São Paulo

O Palmeiras tentará encerrar sua série de três partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, contra o São Paulo, no Estádio Palestra Itália. Segundo Cuca, o atacante Dudu, ainda em recuperação de lesão, está disposto a participar do clássico.

Escalado como titular no confronto com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Dudu sofreu lesão muscular na coxa esquerda. O departamento médico do Palmeiras estimou o prazo de recuperação em quatro semanas, com possibilidade de encurtá-lo – metade do período já passou.

“O Dudu quer porque quer jogar. Está brigando com os médicos para poder jogar, para vocês verem a vontade que tem de ajudar. Se você fala, ele enche os olhos de lágrimas, mas não adianta forçar algo que não é o ideal. Por isso, vamos falar com os médicos para ver o que fazemos”, explicou Cuca.

Na derrota por 2 a 0 contra a Chapecoense, sofrida no domingo, o técnico escalou Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos e Moisés; Roger Guedes, Guerra e Willian; Deyverson. Do time que começou como titular contra os catarinenses, Jean é dúvida para enfrentar o São Paulo.

Com a equipe alviverde em fase delicada, o treinador acredita que uma vitória sobre o rival pode marcar a reação no Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira, Cuca reuniu seu elenco antes do treinamento na Academia de Futebol para transmitir confiança.

“Falei aos jogadores que, quando você joga em um clube grande, tem muita exposição, para o lado bom e para o lado ruim. Agora, estamos vivendo o lado ruim, mas só nós podemos viver o lado bom ainda nesse ano. Estamos no quarto lugar. Com uma arrancada, podemos conseguir coisas melhores”, projetou.

O técnico palmeirense resolveu marcar um treinamento fechado à imprensa durante a tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Com 33 pontos ganhos, 14 a menos que o líder Corinthians, o time dirigido por Cuca ocupa o quarto posto do Campeonato Brasileiro.