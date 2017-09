Cuca nega Lucas Lima e condiciona busca por reforços a fim do ano

Com contrato até o final da temporada, Lucas Lima ainda não renovou seu vínculo com o Santos. Após o treinamento desta sexta-feira, o técnico Cuca negou que o Palmeiras esteja negociando com o meia e condicionou a busca por reforços ao final do Campeonato Brasileiro.

“Não foi pensado nada em cima disso, até porque estamos envolvidos em uma competição e o Santos, até outro dia, estava envolvido em duas. Tem que haver respeito, acima de tudo, e daqui tem respeito”, afirmou o treinador palmeirense.

Na medida em que está vinculado ao Santos apenas até o final da temporada, Lucas Lima já pode assinar com outro clube. De acordo com Modesto Roma, presidente do time alvinegro, o meio-campista ainda não tem qualquer tipo de acerto com o Palmeiras.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de contratar Lucas Lima, Cuca ainda procurou valorizar os jogadores que tem à disposição – Alejandro Guerra, Hyoran, Michel Bastos e Raphael Veiga são os meias do elenco. Por outro lado, ele deu a entender que, no final do ano, o panorama pode mudar.

“São só comentários e boatos. Temos que valorizar os guerreiros que estão aqui todos os dias, dando o melhor. Até o final do ano, depois que acabar o campeonato, é outra situação e podemos discutir com a diretoria o que é melhor ou não. Mas, hoje, não pensamos nisso”, afirmou Cuca.

A despeito de contar com diferentes alternativas para escalar o time, o técnico ainda não consolidou um meia de criação na equipe. O venezuelano Alejandro Guerra, por exemplo, premiado como melhor jogador da Copa Libertadores 2016, virou reserva recentemente.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Fluminense, no Estádio do Maracanã. No Rio de Janeiro, o técnico Cuca deve escalar o meio de campo titular com Jean, Tchê Tchê e Moisés.