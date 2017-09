Modesto nega Lucas Lima no Palmeiras: “Ele me garantiu que não acertou”

Nos últimos dias, o nome de Lucas Lima tem sido bastante vinculado ao Palmeiras. Ainda sem acertar sua renovação com o Santos, o meia já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do planeta. Porém, segundo o presidente do Peixe, Modesto Roma Júnior, a possibilidade dele ir para o Verdão é pequena.

Em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva, o mandatário mostrou pessimismo em relação ao futuro do camisa 10 no Santos, mas disse que o próprio jogador negou estar negociando com o rival.

“Eu acabei falar com o Lucas e ele me garantiu que não acertou nada com o Palmeiras. Sobre a renovação eu não sei te dizer. Nós fizemos a proposta. Ele tem o tempo dele para responder”, explicou Modesto.

Mesmo sem uma oferta oficial, o Palmeiras tem interesse em contar com o meia na próxima temporada. Porém, o alviverde vem tentando uma aproximação com o jogador através de um intermediário e fez apenas sondagens até o momento.

Membros da diretoria alviverde afirmam que o clube está disposto a pagar R$ 5 milhões em luvas a Lucas Lima, além de R$ 800 mil de salário em um contrato de quatro temporadas. Porém, o camisa 10 tem como prioridade se transferir para o futebol europeu. Caso não apareça nenhuma oferta vantajosa do Velho Continente, ele tem a permanência no Santos como segunda opção.

O Peixe não confirma os termos da oferta de renovação, mas ela é de cerca de R$ 45 milhões até o final de 2020. O salário de Lucas Lima dobraria a partir da assinatura, com gatilhos de aumentos anuais.