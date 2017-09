Cuca minimiza desgaste do Flu por partida pela Sul-Americana

Palmeiras e Fluminense duelam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Maracanã. O time alviverde entrará em campo mais descansado, algo que não é suficiente para animar o experiente técnico Cuca.

Com o torneio nacional como único compromisso na temporada, o Palmeiras venceu o Coritiba por 1 a 0 na última segunda-feira, no Estádio do Pacaembu. Já o Fluminense, na quinta-feira, eliminou a LDU nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao perder por 2 a 1, em Quito.

“O Fluminense sofreu o desgaste do jogo e da viagem. Não sei o que o Abel (Braga) pensa em relação ao jogo. Tem alguns atletas que não atuaram e certamente vão atuar. É uma ligeira vantagem, nada além disso. O fato de eles jogarem em casa já equipara tudo”, minimizou Cuca.

O jogo contra o Fluminense inclui a série de seis partidas decisivas projetada pelo treinador para definir as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, iniciada com vitória sobre o Coritiba. Em seguida, o clube alviverde pega Santos (casa), Bahia (casa), Atlético-GO (fora) e Ponte Preta (casa).

“Como todos os 14 que faltam, é um jogo decisivo na ambição que temos de chegar na frente, entre os primeiros colocados”, disse Cuca, otimista com o tempo que teve para preparar o time que considera ideal antes do confronto no Estádio do Maracanã.

“Os jogadores têm treinado e descansado. Essas semanas vêm sendo boas para isso. Você alonga o treino, para e corrige situações de jogo e pode pegar a base para simular o adversário. Assim, os atletas vão a campo sabendo o que fazer. Estamos em uma boa evolução e Deus queira que possamos fazer um grande jogo”, projetou.

Diante do Fluminense, Cuca planeja manter Juninho como titular na defesa e promover o retorno de Willian no setor ofensivo. O Palmeiras deve entrar em campo com a seguinte escalação: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson.