Cruzeiro chega a acordo com Palmeiras e anuncia chegada de Jean

O experiente Jean é novo reforço do Cruzeiro Esporte Clube. Na tarde desta quinta-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube mineiro anunciou a contratação do versátil jogador de 33 anos de idade, ainda vinculado ao Palmeiras.

Pelo acordo estabelecido entre os dois clubes, Jean defenderá o Cruzeiro por empréstimo – ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 2020. Capaz de jogar na lateral direita e na cabeça de área, o jogador será apresentado pelo novo clube às 14h30 (de Brasília) desta sexta-feira.

Autor de 12 gols em 132 partidas pelo Palmeiras, Jean participou dos títulos das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro. Ele foi um dos protagonistas da primeira conquista nacional, mas sofreu com problemas físicos e caiu de rendimento nas últimas temporadas.

Ele foi bicampeão brasileiro com a nossa camisa, sendo fundamental na conquista do enea e eleito o melhor lateral-direito da competição. Obrigado pelos 132 jogos, Jean! Muito sucesso no decorrer de sua carreira 👊#AvantiPalestra pic.twitter.com/JVgbkz7ZhC — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 5, 2020

“Ele foi bicampeão brasileiro com a nossa camisa, sendo fundamental na conquista do enea e eleito o melhor lateral-direito da competição. Obrigado pelos 132 jogos, Jean! Muito sucesso no decorrer de sua carreira”, postou o Palmeiras em seu perfil oficial no Twitter.

Fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, Jean estava em busca de um novo clube desde o começo desta temporada. Formado nas categorias de base do São Paulo, com passagem pela Seleção Brasileira, ele também defendeu o Fluminense e, aos 33 anos, poderá contribuir com o processo de reconstrução do Cruzeiro.