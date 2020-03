Após dois jogos fora, Palmeiras marca novo treino no Allianz

Após disputar suas últimas duas partidas longe do Allianz Parque, o Palmeiras retorna à arena para encarar a Ferroviária. Na manhã desta sexta-feira, véspera da partida contra o time de Araraquara, o técnico Vanderlei Luxemburgo voltará a treinar em seu campo sintético.

O último ensaio antes da partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista, aberto à imprensa, está marcado para as 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira. Após a movimentação, o zagueiro Luan concederá entrevista coletiva no próprio Allianz Parque.

Luan, por sinal, pode ser titular contra a Ferroviária, uma vez que Felipe Melo precisa cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido no empate contra o Santos. Vitor Hugo, recuperado de cirurgia na região da virilha, é a outra opção de Luxemburgo para a defesa.

Em seus dois compromissos mais recentes, disputados fora do Allianz Parque, o Palmeiras empatou contra o Santos (Pacaembu) e venceu o Tigre (Monumental Victoria). O time alviverde jogou em casa pela última vez em 20 de fevereiro, contra o Guarani.

O duelo entre Palmeiras e Ferroviária será realizado a partir das 17 horas (de Brasília) deste sábado. Como pega o Guaraní pela Copa Libertadores na terça-feira, Vanderlei Luxemburgo deve poupar algumas peças, mas planeja manter a base da equipe titular.