Cria da Academia, Victor Luis defende empréstimo de jovens do Palmeiras

As categorias de base do Palmeiras tem sido o principal assunto no clube nos últimos dias. Diante da possível negociação de Luan Cândido e Vitão, joias do Sub-20 alviverde e que sequer estrearam no profissional, com o Barcelona, o lateral Victor Luis, cria da Academia de Futebol, falou sobre as etapas que passou até ser aproveitado na equipe profissional do Verdão.

“Para o meu crescimento profissional e pessoal foi a melhor coisa que eu fiz. O Palmeiras me deu essa oportunidade de ser emprestado, de crescer e aparecer no mercado. Pude ter essa experiência em Portugal (no Porto), no Ceará e no Botafogo, que foi onde pude fazer bons jogos e ter sequência”, afirmou o lateral.

“Para os jovens vale a pena as vezes você ter essa oportunidade de sair, crescer e amadurecer no cenário brasileiro. Com certeza você está sendo visto. Fazendo as coisas certas, isso vai ser notado. O pessoal do Palmeiras acompanha todos os jogadores emprestados. Você tem que plantar bem para colher bem”, completou.

Em reportagem desta quarta-feira, a Gazeta Esportiva esmiuçou o plano do Palmeiras com seus atletas vindos das categorias de base. Passando por processo parecido ao de Victor Luis estão o centroavante Papagaio, no Atlético-MG, o zagueiro Thiago Martins, atuando no Japão, e o atacante Artur, emprestado ao Bahia.

Peça importante no profissional, Victor Luis renovou recentemente seu contrato com o Maior Campeão do Brasil. O vínculo anterior, que se encerrava em dezembro de 2019, foi prorrogado até o final de 2021.

“Quando fui chamado para renovar com o Palmeiras, eu sentei com meu pai e fomos conversando sobre tudo que já passamos, porque meu pai passou junto comigo. O fato de ir ficar longe de casa, em Portugal, sem saber como iria ser. Depois para o Ceará, que me abriu as portas, e em seguida o Botafogo. Hoje estou vivendo um momento que sempre quis no clube. É muito gratificante isso, estou muito feliz e minha família então, nem se fala”, finalizou.