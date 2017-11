Contra Sport, Palmeiras registra pior público no Palestra em 2017

O Palmeiras registrou nesta quinta-feira seu pior público no Estádio Palestra Itália em jogos oficiais durante a temporada de 2017. Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time dirigido pelo técnico interino Alberto Valentim ganhou do Sport diante de 18.744 pagantes.

A definição do título brasileiro, conquistado pelo arquirrival Corinthians na noite de quarta-feira, desanimou a torcida palmeirense. O clima na capital paulista, com ameaça de chuva nas imediações do Estádio Palestra Itália, também não contribuiu com a presença dos espectadores.

O pior público na arena em jogos oficiais no ano até então havia sido registrado na derrota por 2 a 0 contra a Chapecoense, pela 21ª rodada do torneio nacional. No dia 20 de agosto, 21.261 torcedores pagaram para ver o confronto disputado pela equipe então comandada por Cuca.

Levando em conta também as partidas que o Palmeiras disputou como mandante no Estádio do Pacaembu, o pior público em 2017 foi registrado no embate com a Ponte Preta. A vitória alviverde por 2 a 0, válida pela 29ª do Brasileiro, foi testemunhada por 17.778 pessoas.

O público mais baixo do Palmeiras dentro de casa em toda a temporada ainda é o registrado no amistoso contra a Ponte Preta. No dia 29 de janeiro, o primeiro jogo do clube em casa no ano, encerrado com empate por 1 a 1, contou com um total de 15.878 pagantes.

A despeito da campanha decepcionante do Palmeiras na temporada, a torcida vinha comparecendo de forma maciça ao Estádio Palestra Itália. No recente empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro, por exemplo, 37.961 pessoas marcaram presença na arena.

Com 60 pontos ganhos, já garantido na Copa Libertadores 2018, o Palmeiras figura na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 36ª rodada, às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Avaí, adversário seriamente ameaçado pelo rebaixamento, na Ressacada.