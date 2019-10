Contra o São Paulo, Palmeiras pode aumentar recorde como mandante

Após dois jogos seguidos longe do Allianz Parque, o Palmeiras retorna à arena para enfrentar o São Paulo. No Choque-Rei, o time alviverde pode aumentar sua série recorde de partidas sem derrota na condição de mandante pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras perdeu em casa no torneio nacional pela última vez em 26 de maio de 2018, data em que acabou derrotado por 3 a 2 pelo Sport. Desde então, o time alviverde construiu um retrospecto de 28 jogos seguidos sem derrota (24 vitórias e quatro empates).

Sob o comando do recém-chegado técnico Mano Menezes, o Palmeiras conseguiu superar uma marca lograda durante os anos 1980. Entre 1985 e 1987, o time alviverde passou exatos 27 jogos seguidos sem derrotas como mandante no Campeonato Brasileiro.

A força dentro de casa é um dos trunfos do Palmeiras nesta temporada. Em 28 jogos na condição de mandante, o time palestrino acumula 21 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 55 gols marcados e 11 sofridos. Os dois únicos tropeços foram contra Corinthians (Campeonato Paulista) e Grêmio (Copa Libertadores).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com Gustavo Gomez de volta após cumprir suspensão automática, o Palmeiras deve enfrentar o São Paulo com Weverton; Marcos Rocha (Jean), Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian (Zé Rafael) e Deyverson.

O duelo entre Palmeiras e São Paulo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque. Na partida pelo primeiro turno, disputada no Estádio do Morumbi, houve empate por 1 a 1.