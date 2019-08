Contra o Flamengo, Dudu deve bater Prass como recordista de jogos

Confira este e outros vídeos em

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Flamengo às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Maracanã. No Rio de Janeiro, o atacante Dudu deve superar o goleiro Fernando Prass como o recordista de jogos no atual elenco.

Atualmente, Dudu e Fernando Prass têm as mesmas 271 partidas com a camisa do Palmeiras. Como o goleiro deve ficar na reserva de Weverton contra o Flamengo, a tendência é que o atacante assuma o posto de atleta com mais jogos no vasto grupo liderado por Luiz Felipe Scolari.

Contratado em 2015, Dudu participou como protagonista da conquista dos títulos da Copa do Brasil (2015) e do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018). Símbolo da retomada recente do Palmeiras, o atacante de 27 anos acumula um total de 64 gols pelo clube alviverde.

Fernando Prass, por sua vez, foi contratado pelo Palmeiras no final de 2012 e participou até do título da Série B do Campeonato Brasileiro 2013. Ídolo da torcida alviverde, o goleiro de 41 anos foi o herói da Copa do Brasil 2015, mas acabou ofuscado e perdeu a posição nas últimas temporadas.

Fatalmente, a distância entre Dudu e o veterano Fernando Prass na lista dos atletas com mais jogos do elenco palmeirense aumentará nas próximas temporadas. O atacante tem contrato com o clube alviverde até o final de 2023, enquanto o vínculo do goleiro termina já em dezembro.

Com 33 pontos ganhos em 16 partidas, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, com 30 pontos e um jogo a menos, figura no terceiro lugar. Segundo colocado com 33 pontos, o Santos enfrenta a Chapecoense às 19 horas de sábado, na Arena Condá.