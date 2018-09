Felipão inicia preparação para semi com titulares em treino fechado

O Palmeiras iniciou a preparação para a partida decisiva pela semifinal da Copa do Brasil durante a tarde desta segunda-feira. No Estádio Independência, em uma movimentação fechada à imprensa, o técnico Luiz Felipe Scolari trabalhou com os atletas considerados titulares para enfrentar o Cruzeiro.

Algoz do Sport em Recife pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou a Belo Horizonte já na madrugada desta segunda. À tarde, Felipão promoveu um trabalho técnico, com toques rápidos. Em seguida, organizou uma movimentação tática na casa do América-MG.

Com exceção de Hyoran, os atletas que disputaram pelo menos 45 minutos do confronto com o Sport permaneceram no hotel realizando atividades de recuperação física. O zagueiro Gustavo Gomez, que não está inscrito na Copa do Brasil, desfalca o time em Belo Horizonte.

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio do Mineirão. Como ganhou por 1 a 0 no Allianz Parque, o time mineiro garante presença na decisão da Copa do Brasil com um empate em Belo Horizonte.

Felipão deve mandar a campo a seguinte escalação: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja. A outra semifinal da Copa do Brasil é disputada por Corinthians e Flamengo.