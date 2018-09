Contra estreante Jair, Felipão disputa seu 29º Derby, o primeiro em casa

O duelo entre Palmeiras e Corinthians, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, opõe dois treinadores em estágios muito diferentes. Contra o estreante Jair Ventura, o veterano Luiz Felipe Scolari revive a mística do Derby pela 29ª vez na carreira, a primeira em casa.

Em suas primeiras duas passagens pelo Palmeiras (1997-2000 e 2010-2012), levando em conta apenas os jogos em que efetivamente comandou do banco de reservas, Felipão acumulou nove vitórias, nove empates e 10 derrotas contra o Corinthians, com 45 gols marcados e 43 sofridos.

Na primeira passagem, Felipão garantiu um lugar da história do Derby ao eliminar o arquirrival nas quartas da Copa Libertadores 1999 e na semi da edição do ano seguinte, ambas nos pênaltis. Em 2000, pediu para seus atletas terem raiva do Corinthians e comemorou o triunfo gesticulando energicamente diante da torcida adversária.

A única decisão entre Palmeiras e Corinthians com Felipão no comando também ocorreu na primeira passagem. Com a Copa Libertadores como prioridade, o time alviverde perdeu o Campeonato Paulista 1999, marcado pelas embaixadinhas de Edilson no Morumbi.

Veja também:

Corinthians procura dois meias em fim de contrato no Santos

Na segunda passagem, Felipão não conseguiu vencer o Corinthians, já que cumpriu suspensão no triunfo pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2011, dirigido pelo auxiliar Flavio Murtosa. No mesmo ano, ouviu de Tite que “fala muito” e viu o arquirrival garantir o título nacional sobre o Palmeiras.

Felipão já participou do maior clássico paulista nos estádios do Morumbi, Prudentão, Santa Cruz, Fonte Nova e Pacaembu. A partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, o técnico encara o Corinthians no antigo Palestra Itália pela primeira vez na longa carreira.

Como adversário, Felipão terá o estreante Jair Ventura, 30 anos mais jovem (69 a 39) e sucessor de Osmar Loss. O novo comandante corintiano ganhou destaque com um trabalho consistente no Botafogo, mas em sua última empreitada passou pelo Santos sem deixar saudades.