Corinthians vê chance de liderar Derby segundo suas próprias contas

A rivalidade de mais de 100 anos entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Sport Club Corinthians Paulista é visível até nas estatísticas, já que ambos mantêm números conflitantes. Na tarde deste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro vê a chance de liderar o retrospecto no Derby.

O Corinthians contabiliza 126 vitórias, 106 empates e 126 derrotas (total de 358 partidas), com 478 gols marcados e 514 sofridos. Nas contas do Palmeiras, foram 130 vitórias, 110 empates e 128 derrotas (total de 368 partidas), com 521 gols marcados e 482 sofridos.

Os 10 jogos de diferença no retrospecto oficial de cada clube incluem quatro vitórias do Palmeiras, quatro empates e duas vitórias do Corinthians. Nove partidas foram válidas pelo extinto Torneio Início e uma pela Taça Augusto Henrique Mundel, todas com duração inferior à regulamentar.

Para apurar o retrospecto geral do Derby, o Palmeiras adota o princípio de levar em conta “todos os encontros que colocaram os clubes frente a frente em um campo de futebol, sem distinção de competição ou de tempo de jogo regulamentar”, conforme prega seu site oficial.

O Corinthians, por sua vez, adota os números publicados pelo jornalista Celso Unzelte na última edição do Almanaque do Timão. Como os 10 jogos em questão não foram disputados dentro do tempo regulamentar da época, o profissional resolveu desconsiderá-los.

Confira os 10 jogos em questão:

26/01/1919 – Palestra Itália 0 x 0 Corinthians – Torneio Início

15/04/1923 – Palestra Itália 1 × 0 Corinthians – Torneio Início

11/04/1926 – Palestra Itália 1 × 2 Corinthians – Torneio Início

12/05/1935 – Palestra Itália 0 x 0 Corinthians – Torneio Início

03/07/1938 – Palestra Itália 0 x 0 Corinthians – Taça Augusto Henrique Mundel

12/03/1944 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Torneio Início

01/08/1954 – Palmeiras 0 x 0 Corinthians – Torneio Início

04/06/1957 – Palmeiras 2 × 1 Corinthians – Torneio Início

17/05/1958 – Palmeiras 1 × 0 Corinthians – Torneio Início

12/01/1969 – Palmeiras 2 × 0 Corinthians – Torneio Início