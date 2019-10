“Continuamos acreditando”, diz Scarpa após fazer gol da vitória

O Palmeiras teve trabalho para vencer o frágil Avaí por 2 a 1 na noite deste domingo. Autor do gol da vitória sobre o lanterna do Campeonato Brasileiro, o meia Gustavo Scarpa celebrou o tento na Ressacada e procurou manter a fé na briga para alcançar o Flamengo.

De cabeça, Deyverson colocou o Palmeiras em vantagem já na etapa complementar. Em pênalti marcado por Wilton Pereira Sampaio com auxílio do VAR, o Avaí empatou com João Paulo. Aos 40 minutos, em novo penal assinalado com ajuda do recurso eletrônico, Gustavo Scarpa definiu.

“Bater um pênalti do jeito que o campo estava… Fiquei com medo de escorregar, mas, graças a Deus, fui feliz e a gente continua acreditando”, afirmou Gustavo Scarpa ao Premiere, já que o gramado da Ressacada estava significativamente comprometido pela chuva.

Com apenas 17 pontos e há oito rodadas seguidas sem ganhar pelo Campeonato Brasileiro, o Avaí impôs resistência ao Palmeiras. “É complicado. A gente sabe que, independentemente da posição deles no campeonato, seria um jogo difícil”, disse Scarpa.

Com 42 jogos e 12 gols marcados, dois a mais que Dudu, Gustavo Scarpa é o artilheiro do Palmeiras nesta temporada. Sem condições físicas ideais, o meia começou entre os reservas neste domingo e foi colocado por Mano Menezes no lugar Lucas Lima durante a etapa complementar.

Com 57 pontos ganhos, o vice-líder Palmeiras segue 10 atrás do Flamengo e abre cinco de vantagem em relação ao Santos. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time defendido por Gustavo Scarpa volta a campo para o clássico contra o São Paulo às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque.