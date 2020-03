Consistente e goleador: Gustavo Gómez, o pilar da defesa do Palmeiras

Desde que chegou ao Palmeiras, Gustavo Gómez vem provando porque merece a titularidade na esmagadora maioria dos jogos da temporada. Além de extremamente consistente no setor defensivo, o paraguaio é extremamente perigoso no jogo aéreo.

Com a paralisação das competições, devido à pandemia do novo coronavírus, o bom início de temporada do zagueiro foi interrompido. Em 12 partidas disputadas, levando em consideração Campeonato Paulista e Libertadores, foram seis intercepções de passes, 16 desarmes. Entre os defensores, Gómez lidera a estatísticas de passes, com 582 – Felipe Melo, segundo colocado, tem apenas 417 -, e divide a artilharia com Marcos Rocha, ambos com um gol.

Ano passado, Gustavo disputou 42 jogos entre Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Após balançar as redes na goleada diante do CSA, o paraguaio garantiu não apenas o quinto gol, mas também se tornou o sétimo maior zagueiro-artilheiro do Verdão em uma temproada. Também em 2019, a zaga formada por ele e Luan fez história com a camiseta do Palmeiras: não sofrer um gol por 1121 minutos.



Contratado junto ao Milan, da Itália, o Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras em 2018. Apesar de pouco conhecido, sua eficiência logo fez com que ele se tornasse um dos pilares do sistema defensivo da equipe que se sagrou campeã do Brasileirão. Com apenas 26 gols sofridos, a defesa alviverde quebrou o recorde de 32 tentos, alcançada na campanha vitoriosa de 2016.

