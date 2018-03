Conselheiros do Palmeiras fazem manifesto em repúdio à FPF e Globo

A impossibilidade de o Palmeiras disputar o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino em sua casa segue causando polêmicas. Nesta quarta-feira, a Gazeta Esportiva teve acesso a um manifesto de conselheiros e torcedores do clube repreendendo a FPF (Federação Paulista de Futebol) e responsabilizando a TV Globo pela situação (Confira abaixo na íntegra).

Na noite de sábado, o Allianz Parque será palco de um show da cantora americana Kate Perry. A WTorre já tinha estabelecido que iria trocar todo o gramado do local – procedimento realizados algumas vezes desde o ano passado -, mas o processo só seria concluído na quarta-feira. Além disso, na terça haverá ainda um evento no local para 5 mil pessoas.

Após a confirmação da Federação Paulista de Futebol de que a partida de volta das quartas de final entre Palmeiras e Novorizontino será no Pacaembu, a WTorre, administradora do Allianz Parque, também emitiu uma nota oficial sobre o caso e atacou a FPF.

O caso só aumenta a polêmica criada na manhã de terça-feira, em congresso na FPF que definiu os locais e horários das quartas de final do Estadual. O presidente Mauricio Galiotte reclamou da venda de mando de jogo do Bragantino para o Corinthians, e afirmou que o rival será beneficiado. Para o primeiro duelo contra o Novorizontino, o Palmeiras precisará viajar mais de 400km. O plano da equipe é ir de avião até São José do Rio Preto, e depois seguir para Novo Horizonte de ônibus.

Confira o manifesto da torcida e conselheiros do Palmeiras:

O Palmeiras levanta sua voz

Os torcedores e conselheiros da Sociedade Esportiva Palmeiras repelem com veemência a forma como a Federação Paulista de Futebol definiu os jogos das quartas de final. O Palmeiras, clube que mais somou pontos, jogará duas partidas fora de casa, enquanto o segundo colocado atuará duas vezes em casa com o mando cedido pelo Bragantino, único clube que optou por não utilizar o próprio campo na disputa para chegar às semifinais. Sem surpresa mas com justa ira, nós, torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, tomamos conhecimento dessas datas.

Mais uma vez, os demônios de 1942 abandonaram seus infernos para assombrar e retirar os direitos do maior campeão do Brasil.

Nós, palmeirenses de todas as partes e de tantas diversidades, não podemos nos calar diante dessa infeliz manobra. Em entrevista concedida há tempos ao jornal Lance!, o jogador Alex, í quem manda no futebol brasileiro não trepidou em desdenhar a CBF (“uma sala de reuniões”) e botou os senhores da mídia no trono da bola. “Quem manda no futebol brasileiro é a Rede Globo”.

Os Donos da Bola e a FPF desdenharam o desempenho esportivo do Velho Palestra, primeiro colocado, e se entregaram aos caprichos e interesses puramente mercantis e monetários. Caprichos e interesses cultivados e exercidos com as bordunas do poder midiático, arbitrário e empenhado em menoscabar nosso clube. Não se trata de definição ocorrida por acaso, há um claro e inaceitável prejuízo à Sociedade Esportiva Palmeiras em tabela formulada hoje, e que, portanto, poderia e deveria ser mais justa e consentânea com o mérito alcançado em campo.

O Palmeiras não permanecerá calado nem aceitará isso com resignação. Somos filhos da Arrancada Heroica, soubemos enfrentar todas as arbitrariedades e perseguições.

Só nos resta proclamar, ainda uma vez: Avanti Palestra.

O Palmeiras levanta sua voz : Somos imponentes porque temos consciência de nossa grandeza e do que ela representa para o Brasil!