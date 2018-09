Conmebol libera Deyverson, mas mantém Felipe Melo suspenso

Deyverson está à disposição de Felipão para a partida de volta contra o Colo Colo, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Por outro lado, Felipe Melo mais uma vez terá de ficar de fora. A instituição sul-americana julgou as expulsões dos dois jogadores do Palmeiras no confronto com o Cerro Porteño. O centroavante levou apenas um jogo de suspensão, já cumprido, enquanto o volante passará duas partidas afastado, ou seja, retorna em uma eventual e provável semifinal. A notícia foi inicialmente divulgada pelo globo esporte.

Apesar da ausência da dupla, o Verdão abriu 2 a 0 em cima dos chilenos com uma vitória em Santiago. O reencontro está marcado para o dia 3 de outubro, no Allianz Parque.

A audiência em Assunção, no Paraguai, contou com as presenças de Deyverson e Felipe Melo. A Conmebol julgou o primeiro por ter provocado os jogadores do Cerro com simulações e iniciativa de confusão nos minutos finais do embate. Por outro lado, Felipe Melo acabou punido pela solada na perna de Victor Cáceres, logo aos três minutos do primeiro tempo.

