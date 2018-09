Felipão é apenas advertido pelo STJD e fica livre contra o Sport

O técnico Luiz Felipe Scolari poderá trabalhar normalmente no confronto entre Palmeiras e Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Julgado pela expulsão no Derby nesta sexta-feira, o treinador foi apenas advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bateu o Corinthians por 1 a 0, no Allianz Parque. Na súmula, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima relatou que Felipão foi expulso pela seguinte reclamação: “vocês não dão uma falta para nós, é tudo contra a gente, baita palhaçada, tomar no c…”.

Denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”, o técnico do Palmeiras corria risco de tomar até seis partidas de suspensão. No entanto, acabou apenas advertido.

Pela expulsão no Derby, Felipão cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 contra o Bahia e foi substituído pelo auxiliar Paulo Turra. Com o técnico de volta à beirada do gramado, o Palmeiras encara o Sport às 18 horas (de Brasília) deste domingo, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Algoz do Colo-Colo pela Copa Libertadores, o Palmeiras segue de Santiago do Chile diretamente para Recife. O volante Felipe Melo e o atacante Deyverson, que cumpriram suspensão pelo torneio continental, podem ser titulares diante do Sport no Campeonato Brasileiro.