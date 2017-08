Com volta de Melo provável, Tchê Tchê garante bom relacionamento

Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus.#ousadura #paistropical #abencoadopordeus #bonitopornatureza #pedaladamatinal #dos3 #evet #abi 🌟🌟🌟🌟 Uma publicação compartilhada por felipe (@felipemelo) em Ago 29, 2017 às 5:50 PDT



O volante Felipe Melo tem boas chances de ser reintegrado ao elenco principal do Palmeiras na próxima semana. O meio-campista Tchê Tchê foi cauteloso ao comentar o assunto, mas garantiu que o jogador, afastado pelo técnico Cuca, tem um clima favorável com o restante do elenco.

“A gente sabe pouco. Isso fica muito entre a diretoria e a comissão técnica. O Felipe tem bom relacionamento com todos os jogadores, não tem problema com ninguém. Mas isso cabe à diretoria resolver e não podemos ficar falando muita coisa”, afirmou Tchê Tchê ao Sportv.

Na véspera do confronto com o Avaí, disputado no último dia 29 de julho, o técnico Cuca decidiu afastar Felipe Melo por indisciplina. Desde então, o jogador vem treinando em horários distintos do restante do grupo – recentemente, ganhou dias de folga e viajou com a família para o Nordeste.

Felipe Melo tem contrato com o Palmeiras até o final de 2019. Após o confronto com o São Paulo, o técnico Cuca deu a entender que o atleta pode acabar reintegrado caso não seja negociado durante a janela de transferências para os principais países europeus, que termina nesta quinta-feira.

Até o momento, o clube garante não ter recebido propostas oficiais por Felipe Melo. O presidente Maurício Galiotte, antes da festa oficial pelos 103 anos do clube, realizada na última segunda-feira, assegurou que o jogador deseja voltar a vestir a camisa do Palmeiras.

Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, intermediou na última semana um encontro entre Cuca e o próprio Felipe Melo. Caso não seja negociado, a tendência é que o ex-jogador da Seleção Brasileira seja reintegrado a partir da próxima semana, no começo de setembro.

A questão jurídica pode contribuir com o retorno de Felipe Melo ao grupo principal. Os advogados do jogador, inclusive, chegaram a notificar o clube por assédio moral, considerando que o atleta não vinha recebendo as mesmas condições de trabalho que os outros atletas.