Com Valentim, Palmeiras busca recuperação contra o Atlético-GO

Há duas rodadas sem vencer, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO às 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico. O duelo diante do lanterna do torneio nacional marca a primeira partida do time alviverde sob o comando do interino Alberto Valentim, sucessor de Cuca.

Livres de suspensão, o lateral direito Mayke e o zagueiro Luan voltam a ficar à disposição. A tendência é que o ala retome a condição de titular, o que permite a volta de Tchê Tchê ao meio de campo. O defensor, por sua vez, deve seguir na reserva de Juninho. O versátil Jean, com desgaste muscular, é dúvida e o meia Guerra pode ganhar uma chance entre os titulares.

Encarregado de comandar o Palmeiras como interino pela quinta vez desde 2014, Alberto Valentim tem um retrospecto de seis vitórias, um empate e três derrotas. Ele iniciou a preparação para o duelo com o Atlético-GO na sexta-feira, dia que marcou a saída de Cuca.

Vindo de derrota contra o Santos e empate diante do Bahia, ambos na condição de mandante, o Palmeiras contabiliza 44 pontos ganhos e ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. A 11 rodadas do fim, o time alviverde tem como objetivo garantir uma vaga na Copa Libertadores 2018.

“Nossa realidade é o G4. Temos que tentar nos manter para ir à Libertadores direto”, afirmou o capitão Dudu, acompanhado pelo meio-campista Moisés. “O título já estava distante. Temos que pensar em G4 e garantir a vaga na Libertadores”, reiterou o camisa 10.

Com 26 pontos ganhos, o Atlético-GO ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, mas melhorou significativamente no segundo turno. Vindo de uma boa sequências em partidas como visitante, a equipe dirigida pelo técnico João Paulo Sanches persegue uma evolução no Estádio Olímpico.

“Precisamos fazer o dever de casa, começando pelo Palmeiras. Sabemos que estamos deixando a desejar em Goiânia e temos que corrigir isso”, afirmou o treinador, já que o Atlético-GO vem de uma derrota (Cruzeiro) e um empate (Bahia) na condição de mandante.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X PALMEIRAS

Data: 15 de outubro de 2017, domingo

Local: Estádio Olímpico, em Goiânia-GO

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa)

Assistentes: Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Thiago Santos (Guerra), Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson

Técnico: Alberto Valentim

ATLÉTICO-GO: Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Niltinho, Jorginho e Luiz Fernando; Walter

Técnico: João Paulo Sanches